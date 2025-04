A- A+

BRASIL Lula deve se reunir com Motta e líderes da Câmara na semana da Páscoa Presidente participou de encontro senadores na semana passada e quer aproximação com Parlamento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende se reunir com líderes da Câmara antes da Páscoa, depois que retornar da viagem que fará a Honduras, na quarta-feira. A exemplo do encontro com os senadores, a previsão é que seja um convescote informal, com jantar e bebidas, na casa de Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Casa.

Lula decidiu fazer os dois encontros, com senadores e com deputados, fora do Palácio do Planalto em um gesto aos parlamentares. O presidente havia se comprometido com Motta e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a fazer mais encontro como este para tentar manter uma relação mais próxima com o Legislativo. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, acompanhará Lula na reunião.





Desde o início do governo, líderes de centro tem reclamado da falta de diálogo com o Palácio do Planalto. Diferentemente de seus primeiros mandatos na Presidência, quando Lula chamava as lideranças do Congresso para encontros pessoalmente, o presidente vinha optando por se manter mais distante das negociações, delegando as conversas para as lideranças de governo ou para os ministros Fernando Haddad, da Fazendo, e Rui Costa, da Casa Civil.

A investida de Lula em uma proximidade maior com parlamentares vem em meio a queda de popularidade do governo. De acordo com a última pesquisa Quaest, são 56% os que desaprovam a administração petista, contra 41% que o avaliam positivamente — as taxas eram de 49% e 47%, respectivamente, na pesquisa anterior, de janeiro.

A taxa de rejeição à gestão Lula escalou 13 pontos percentuais desde julho do ano passado, quando teve início esse ciclo de insatisfação popular com a administração federal, enquanto a aprovação ao governo recuou na mesma medida.

Veja também