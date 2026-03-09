A- A+

Política Lula deve subir apenas no palanque de João Avança em Brasília uma engenharia política ampla entre o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Socialista Brasileiro (PSB) para estruturar palanques estaduais coesos em torno da reeleição presidencial

Há algo de quase irônico — para não dizer fantasioso — no desejo de aliados da governadora Raquel Lyra (PSD) de ver o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dividindo seu palanque em Pernambuco. Enquanto esse cenário é ventilado nos bastidores, em Brasília avança uma engenharia política ampla e cuidadosamente desenhada entre o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Socialista Brasileiro (PSB) para estruturar palanques estaduais coesos em torno da reeleição presidencial.

Em outras palavras: enquanto alguns ainda imaginam uma exceção pernambucana, o tabuleiro nacional caminha na direção oposta. O desejo de parte do entorno político da governadora por um palanque duplo para Lula em Pernambuco esbarra em um dado concreto da política nacional, com a construção de uma aliança estruturada entre PT e PSB para organizar cerca de 17 palanques estaduais alinhados ao projeto de reeleição do presidente.

A lógica dessa articulação é simples e estratégica, com redução de conflitos internos e com concentração de forças em candidaturas capazes de sustentar politicamente o campo governista nos estados. Nesse desenho, o PSB ocupa posição central. À frente dessa engrenagem está o prefeito do Recife e presidente nacional da sigla, João Campos, que se consolidou como um dos principais articuladores da relação entre os socialistas e o Palácio do Planalto.

A partir dessa posição, Campos participa diretamente da montagem de candidaturas estaduais que servirão de base territorial ao lulismo em 2026. É justamente essa dinâmica nacional que torna pouco plausível a ideia de dois palanques lulistas em Pernambuco. A estratégia em construção privilegia arranjos claros e politicamente consistentes, evitando duplicidades que enfraqueçam a coordenação eleitoral. Em um cenário no qual a coalizão governista busca unidade para enfrentar adversários competitivos, a dispersão de apoio presidencial em um mesmo estado tende a ser vista como um luxo político que dificilmente caberia no planejamento nacional.

Minas Gerais ilustra bem o modelo que vem sendo desenhado. O PSB trabalha para atrair o senador Rodrigo Pacheco e também mantém diálogo com o presidente da Assembleia Legislativa mineira, o deputado Tadeuzinho. Um dos dois poderá liderar o palanque de Lula no estado, consolidando uma candidatura competitiva em um dos maiores colégios eleitorais do país.

Em São Paulo, o raciocínio segue a mesma lógica. Embora Lula manifeste preferência pela candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo estadual, o interesse do ministro em disputar o Senado abre espaço para uma solução encabeçada pelo PSB. Nesse cenário surgem alternativas como o ex-governador Márcio França ou mesmo a possibilidade de filiação da ministra do Planejamento, Simone Tebet, ampliando o arco político da aliança.

Outro componente relevante dessa engrenagem é o vice-presidente Geraldo Alckmin, também filiado ao PSB. Apesar de especulações sobre a possibilidade de substituição por um nome do MDB, não há sinais concretos de que Lula esteja disposto a alterar a composição da chapa presidencial. A permanência de Alckmin reforçaria o papel estratégico dos socialistas na coalizão nacional.

Nesse contexto mais amplo, Pernambuco aparece menos como exceção e mais como parte de um mosaico político maior. A disputa entre Raquel Lyra e João Campos pelo apoio de Lula reflete tensões naturais de um campo político amplo, que reúne partidos e lideranças diversas. O próprio presidente enfrenta disputas entre aliados em vários estados do Nordeste, onde diferentes forças da base governista competem por protagonismo eleitoral.

Ainda assim, a tendência dominante na estratégia nacional é a de evitar fragmentações. Para o PT e o PSB, a força do projeto eleitoral está justamente na capacidade de organizar palanques robustos e politicamente coerentes nos estados.

É nesse ponto que o projeto político de João Campos ganha densidade. Como dirigente nacional do PSB e potencial candidato ao governo pernambucano, ele reúne as duas dimensões que estruturam o atual momento da aliança: protagonismo regional e capacidade de articulação nacional. Caso essa lógica prevaleça, Pernambuco tende a seguir o mesmo roteiro desenhado para outros estados — um único palanque lulista, integrado à estratégia maior da coalizão.

Diante desse quadro, a ideia de um palanque dividido em Pernambuco parece menos uma hipótese política concreta e mais uma esperança cultivada nos bastidores. Uma esperança que, ao confrontar a realidade da engenharia eleitoral em curso, encontra cada vez menos espaço no tabuleiro nacional.

