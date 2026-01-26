A- A+

LIGAÇÃO Lula discute combate ao crime organizado em ligação com Trump Brasileiro reiterou interesse em estreitar parceria na repressão à lavagem de dinheiro e ao tráfico de armas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discutiu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em ligação telefônica na manhã desta segunda-feira (26), a cooperação dos dois países no combate ao crime organizado.

"O presidente Lula reiterou proposta, encaminhada ao Departamento de Estado em dezembro, de fortalecimento da cooperação no combate ao crime organizado. Lula manifestou interesse em estreitar a parceria na repressão à lavagem de dinheiro e ao tráfico de armas, bem como no congelamento de ativos de grupos criminosos e no intercâmbio de dados sobre transações financeiras. A proposta foi bem recebida pelo presidente norte-americano", afirma nota divulgada pelo governo brasileiro.

Em dezembro, em outra ligação telefônica, Lula havia tratado com Trump sobre o uso do estado americano de Delaware para lavar dinheiro fraudado de impostos no Brasil. Na véspera dessa conversa, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, havia feito uma apresentação sobre as fraudes a Lula e a ministros em reunião no Palácio do Planalto.



De acordo com investigações do órgão, o Grupo Refit teria movimentado R$ 72 bilhões em um ano para ocultar lucros por meio de offshores em Delaware, que é um paraíso fiscal.

Ao fim da reunião, o presidente pediu que o material da apresentação fosse traduzido para o inglês para que pudesse ser usado na conversa com Trump.

