Lula discute eleição em SP e Pernambuco em almoço com João Campos e Alckmin

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discutiu o cenário eleitoral de São Paulo e de Pernambuco para 2026 em um almoço nesta quarta-feira no Palácio do Alvorada com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente do PSB, João Campos, e com o ministro do Empreendedorismo, Márcio França.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também participou da conversa. A atuação de Alckmin, que acumula a vice-presidência com o comando do Ministério da Indústria e Comércio, na reação ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil foi outro tema tratado no encontro

O PSB defende a manutenção de Alckmin como vice de Lula em 2026. Filiado ao PSB, França almeja a candidatura ao governo de São Paulo com o apoio do PT.

Já João Campos, atual prefeito de Recife, planeja concorrer ao governo de Pernambuco e busca ser o candidato de Lula no estado.

