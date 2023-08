A- A+

Telefone Lula discute mudanças climáticas e políticas do mundo do trabalho em conversa de meia hora com Biden Presidente brasileiro relatou as discussões que aconteceram na Cúpula da Amazônia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discutiram os efeitos das mudanças climáticas e as políticas para o mundo do trabalho em uma conversa de 30 minutos por telefone no começo da tarde desta quarta-feira (16).

Conversei, neste começo de tarde, com o presidente dos Estados Unidos, @POTUS. Falamos sobre o combate às mudanças climáticas, a Cúpula da Amazônia e preservação ambiental. Também falamos sobre uma iniciativa conjunta do Brasil e dos Estados Unidos por trabalho decente que iremos… — Lula (@LulaOficial) August 16, 2023

Os dois presidentes trataram da iniciativa conjunta para o avanço do trabalho decente na economia que será levada por eles à próxima Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro. Lula e Biden querem contar com a participação de representantes dos movimentos sindicais e da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

– É a primeira vez que trato com um presidente interessado nos trabalhadores. Suas políticas e discursos sobre o mundo do trabalho soam como música para os meus ouvidos e certamente juntos poderemos inspirar outros governantes a olhar para as questões dos trabalhadores – disse Lula.

Segundo a assessoria do Planalto, Lula ressaltou a a importância de avançar seriamente no debate sobre as mudanças climáticas e detalhou as discussões e o alcance da Cúpula da Amazônia, realizada em Belém, na última semana,

Ainda de acordo com o governo brasileiro, Biden disse concordar “em 100%” com as preocupações manifestadas por Lula. O americano também reconheceu as responsabilidades dos países desenvolvidos e a necessidade de apoiar os países em desenvolvimento a lidar com os efeitos da crise climática. Biden ainda recordou a contribuição de US$ 500 milhões de dólares dos Estados Unidos ao Fundo Amazônia.

Lula aida reiterou convite a Biden para que ele visite o Brasil ano que vem. Foi cogitado que o encontro possa ocorrer em um estado da região amazônica.

