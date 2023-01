Lula dispensa 57 militares ligados à presidência da República

A- A+

O Diário Oficial da União desta terça-feira (17) traz a dispensa de 56 militares ligados à presidência da República. Na lista, aparecem militares que integravam a Coordenação Geral de Operações de Segurança Presidencial e do Departamento de Segurança Presidencial, ligados ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

As demissões, que não foram justificadas, ocorrem após dois casos recentes envolvendo a segurança e a administração dos palácios presidenciais: a invasão de manifestantes golpistas ao Palácio do Planalto, no último dia 8, e as denúncias da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, sobre o estado em que encontrou o Palácio da Alvorada.

Em entrevista à GloboNews, a primeira-dama listou uma série de problemas encontrados na residência oficial. Na lista estão infiltrações no teto, rachaduras na madeira do piso, trincos nos vidros e poltronas de couro rasgadas.

As dispensas englobam, também, militares que trabalhavam no Escritório de Representação da Presidência da República, que atuavam no Rio de Janeiro (RJ). Inclui, ainda, um militar da Coordenação de Eventos da Presidência.

A maior parte dos militares dispensados é de baixa patente. Apenas sete dispensas foram de oficiais. Lula receberá, até o fim de semana, os quatro comandantes militares para uma reunião.

