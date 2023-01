A- A+

Segurança Lula dispensa mais nove militares do GSI É o terceiro dia de mudanças no quadro do GSI, que passa por reestruturação sob às ordens do presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dispensou mais nove militares do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da presidência da República. As dispensas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (19). É o terceiro dia de mudanças no quadro do GSI, que passa por reestruturação sob o comando do general Gonçalves, militar reformado de confiança de Lula.

A maior parte das exonerações desta quinta-feira ocorreu no Escritório de represenção órgão, no Rio de Janeiro. Outras três exonerações foram na Secretaria de Segurança e Coordenação. A segunda sargento do Exército Juliana Almeida da Silva deixou a chefia. Também saíram os soldados da Marinha Márcio Valverde e Marcos Chiele.



Veja também

Política externa Lula troca embaixador do Brasil na ONU