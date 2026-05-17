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entrevista Lula disse ao Washington Post que uma relação cordial com Trump evita nova tarifação Na entrevista, publicada neste domingo, Lula destacou que uma boa relação pessoal não significa curvar aos interesses dos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que manter boa relação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ajudar a evitar a imposição de novas tarifas ao Brasil. A declaração foi ao jornal americano "The Washington Post", divulgada neste domingo.

Na entrevista, Lula citou as divergências políticas entre os chefes de Estado em relação à guerra com Irã e intevenção na Venezuela, por exemplo. Mas que isso não interfere na relação pessoal com o presidente americano.

—Trump sabe que me oponho à guerra com o Irã, discordo de sua intervenção na Venezuela e condeno o genocídio que está acontecendo na Palestina. Mas, minhas divergências políticas com Trump não interferem na minha relação com ele como chefe de Estado. O que eu quero é que ele trate o Brasil com respeito — disse Lula.

A entrevista foi publicada em inglês, e a Secretaria de Comunicação da Presidência não divulgou o material original da fala de Lula.

Contudo, no dia de Lula aos Estados Unidos, em 07 de maio, ele conversou com jornalistas sobre o encontro. Na ocasião, disse que presidentes eleitos democraticamente devem ser respeitados.

Na entrevista , Lula destacou que uma relação cordial com o chefe da Casa Branca é importante para a economia brasileira. Mas, deixou claro que o país não pode se curvar aos interesse dos Estados Unidos.

Segundo a reportagem, o posicionamento de Lula representa uma "mudança drástica" em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que fazia questão de manter um alinhamento mais ideológico e admiração declarada por Trump.

—Eu jamais pediria a Trump para não gostar de Bolsonaro. Isso é problema dele. Não preciso fazer nenhum esforço para que ele saiba que sou melhor que Bolsonaro. Ele já sabe disso — afirnou o presidente Lula.

Ele defendeu que a América Latina seja tratada como parceira e pediu a retirada das sanções sobre Cuba. Lula aproveitou e citou a China, uma relação marcada por rivalidade geopolítica com os Estados Unidos:

—A China descobriu e entrou na América Latina. Hoje, meu comércio com a China é o dobro do meu comércio com os Estados Unidos. E essa não é a preferência do Brasil. Se os Estados Unidos quiserem passar para a frente da fila.

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