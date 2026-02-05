Lula disse que Vorcaro afirmou a ele em reunião fora da agenda no Planalto que sofria "perseguição"

A- A+

BRASIL

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que o banqueiro Daniel Vorcaro o disse que sofria uma "perseguição" ao ser recebido no Palácio do Planalto em encontro fora da agenda, em dezembro de 2024.

Questionado, em entrevista ao Portal UOL, sobre o encontro que teve com o banqueiro fora da agenda, Lula disse já ter recebido outros empresários.

— Primeiro, eu já recebi o Itaú, Bradesco, Santander, BTG Pactual, e não tinha uma agenda comigo. E quando o Guido (Mantega, ex-ministro da Fazenda) veio com o André Vorcaro (sic) a Brasília e pediu para eu atender, eu chamei o Galípolo, o Rui Costa, da Bahia, que conhecia ele. Ele me contou que estava sofrendo uma perseguição, eu disse para ele que não haveria posição política, pró ou contra banco Master, o que haverá será uma posição técnica do Banco Central — disse Lula.





O governo vem tentando se afastar da repercussão da crise, se baseando no discurso de que apoia as investigações e buscará colar os desdobramentos do caso na oposição.

A irritação do presidente com o tema ficou clara em discurso em janeiro, e o assunto passou a ser foco de preocupação digital do governo. Nas redes sociais, o tema tem impactado mais diretamente o presidente nesta semana, de acordo com levantamento da consultoria Bites feito a pedido do Globo.

