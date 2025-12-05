A- A+

PRESIDENTE Lula distribui balas de banana em reunião no Planalto para se desculpar por atraso Presidente participou de reunião do Conselho de Ciência e Tecnologia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva distribuiu balas de banana para representantes do Conselho de Ciência e Tecnologia, para se desculpar por atraso em reunião no Palácio do Planalto nessa quinta-feira (4).

A cena foi compartilhada pelo perfil de Lula nas redes sociais. O presidente distribuiu os doces para cada um dos presentes na mesa de reunião.

“Atrasei para reunião do Conselho de Ciência e Tecnologia, mas para compensar, cheguei com bananinhas pra todo mundo. Vale esse pedido de desculpas, né?”, escreve a publicação.

Também participaram da reunião o vice-presidente e ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, Geraldo Alckmin, e a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Defesa, José Mucio.

Esta foi a sexta reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT).Durante o encontro, foi apresentada a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) 2024-2034. O documento estabelece as prioridades da política científica brasileira para a próxima década.

Para o presidente Lula, a entrega da nova Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação fortalece o setor no país.

— E na construção de um Brasil cada vez mais capaz de enfrentar vulnerabilidades históricas, liderar áreas estratégicas e transformar conhecimento em bem-estar para toda a população — disse Lula durante a reunião.

