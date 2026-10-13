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Lula divulgará nesta semana cartas aos evangélicos e aos católicos, diz presidente do PT

O texto final será divulgado nos próximos dias

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Presidente Lula participou de missa na capela do Alvorada, no dia de Nossa Senhora AparecidaPresidente Lula participou de missa na capela do Alvorada, no dia de Nossa Senhora Aparecida - Foto: Ricardo Stuckert

O presidente do PT, Edinho Silva, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgará, nos próximos dias, cartas direcionadas aos católicos e aos evangélicos. Os gestos na reta final de campanha são uma tentativa de virar a disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

A informação sobre a carta aos evangélicos foi divulgada primeiro pelo jornal O Globo e confirmada por Edinho em conversa com jornalistas na noite desta terça após reunião com lideranças de partidos aliados a Lula.

"Tem várias iniciativas. Nesse sentido, de cartas que o presidente deve assinar, tem uma carta direcionada aos evangélicos também e aos católicos", declarou. Edinho disse que a carta será divulgada "nesta semana".

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O presidente do PT afirmou que a ideia da carta partiu de movimentos sociais. O conteúdo foi elaborado e submetido ao aval do presidente da República. O texto final será divulgado nos próximos dias. Edinho disse que não deve haver um grande evento para a publicação das cartas, como aconteceu em 2022 na carta que Lula fez aos evangélicos.

Edinho disse que essas cartas têm o objetivo de "trabalhar o diálogo" com esses setores religiosos. "É uma iniciativa incluindo os próprios movimentos sociais, os movimentos sociais que estão propondo que o presidente faça."

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