Brasília Lula diz a empresários que "classe política foi desmoralizada" nos últimos anos Presidente participou da primeira reunião do Conselhão, no Itamaraty

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (4) que o país viveu "momento das trevas" e que nunca viu um período de "tanta esculhambação da democracia". Sem citar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula afirmou que o período foi marcado por ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal, pela desmoralização de políticos e por violência política.

– Esse país viveu momentos de trevas. Eu tenho 77 anos e eu nunca tinha vivido um momento de tanta esculhambação da democracia como aconteceu nesse país. Era um momento em que ministro do STF não podia sair na rua, ir no restaurante. Deputado não podia pegar um avião. A classe política totalmente desmoralizada. Crianças ofendidas nas escolas, bullying para tudo quanto é lado, ofensas, até chegarmos a violência com mortes entre pessoas que discordavam politicamente.

O presidente estava acompanhado pela primeira-dama Janja da Silva, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e por ministros de estado, incluindo Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), que coordena o Conselhão.

Na última semana, Lula chamou Bolsonaro de "genocida" e "golpista" e afirmou que a postura de parte da população de enxergar todos os políticos como corruptos levou à eleição de "Jânio Quadros com uma vassourinha" e a de Bolsonaro.

O Conselhão

O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS) foi recriado pelo governo para auxiliar o Executivo na definição de políticas prioritárias para o país e volta a se reunir a partir de agora, após ser extinto pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O colegiado será composto por 246 membros, reperesentando movimentos sociais, setor financeiro, agronegócio e fintechs.

Entre os membros, estão Luiza Trajano, da Magalu; Neca Setúbal, herdeira do Itaú; Cristina Junqueira, uma das fundadoras do Nubank; o youtuber Felipe Neto; a influenciadora Nath Finanças; Marco Aurélio Carvalho, advogado do grupo Prerrogativas; Bela Gil; Fábio José Silva Coelho, presidente do Google; e Ayala Ferreira, do setor de direitos humanos do MST.

Na última semana, a inclusão do Movimento do Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Conselhão elevou ainda mais a temperatura da relação do governo com o agronegócio. Nas últimas semanas, o Executivo atravessa uma nova crise com o setor, após o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmar ter sido "desconvidado" da Agrishow, principal evento do agronegócio no país, devido à presença do ex-presidente Jair Bolsonaro.

