STF Lula diz a Pacheco estar confiante na aprovação de Dino, afirmam aliados Presidente da República e do Senado estiveram juntos na da Cúpula do Clima, em Dubai

Durante as conversas e encontros na Cúpula do Clima, nos Emirados Árabes, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), estar confiante com a aprovação do seu indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro da Justiça, Flávio Dino, segundo aliados do senador.

Lula e Pacheco falaram sobre a indicação antes e durante a viagem e o presidente da República manteve o otimismo em relação à aprovação de Dino pelo Senado nos dois momentos. Pacheco viajou para Dubai logo após a indicação e retornou ao Brasil nesta terça-feira, 5.

Dino tem percorrido gabinetes do Senado e feito encontros em locais neutros, inclusive com parlamentares da oposição, em busca de votos para sua aprovação.

O ministro da Justiça precisa de 14 votos na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e de ao menos 41 no plenário da Casa para ser aprovado. Governistas calculam que ele já tenha ao menos 50 apoios. O voto é secreto e, principalmente por isso, não há garantia do placar.

No início da tarde de hoje, Dino se reuniu com o senador Flávio Arns (PSB-PR), no gabinete do parlamentar. Segundo Arns, a conversa foi leve, sem se ater a qualquer tema polêmico e nem mesmo sobre propostas de autoria do próprio senador. Arns é autor de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para definir mandatos de 15 anos para os ministros do STF. O texto do senador prevê ainda uma quarentena para poder ser indicado a Tribunais Superiores, em caso de ter ocupado cargos de ministro de Estado, AGU, PGR e presidente de estatais. Caso essa PEC tivesse sido aprovada e promulgada, Dino não poderia ser indicado.

Pacheco é defensor da definição de um mandato para os ministros e da elevação da idade mínima de ingresso. Essa é uma das pautas que o presidente do Senado quer avançar em 2024. Nas conversas que teve com Lula em Dubai, Pacheco também falou sobre suas pretensões de tocar, no próximo ano, projeto que acabe com a reeleição para presidentes, governadores e prefeitos e faça a coincidência de mandatos para que eleições municipais e gerais sejam realizadas em uma mesma data.

