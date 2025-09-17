A- A+

Governo Lula diz a TV britânica que não tem contato com Trump: "Relação dele agora é com o Bolsonaro" Entrevista foi dada enquanto Trump visita o Reino Unido

Leia também

• EUA deve aumentar tarifas devido à condenação de Bolsonaro, diz pesquisador

• Barroso diz que sanções dos EUA contra o Brasil são injustas

• Secretário de Trump responde a ministros do STF e reforça ameaça de reagir à "caça às bruxas"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, em entrevista à rede de televisão britânica BBC, que não tem relação com o líder americano Donald Trump e que o comportamento dele "é muito ruim para a democracia".

Lula voltou a dizer que não ligou para o presidente dos Estados Unidos para negociar sobre o tarifaço de 50% imposto às exportações brasileiras porque "eles (os americanos) não querem conversar".

Lula foi questionado sobre com quem teria melhor relação: o líder russo Vladimir Putin ou Donald Trump.

— Com o Putin, tive relação porque ele foi presidente da Rússia em mandatos anteriores e eu também fui presidente em tempos anteriores. Eu não tenho nenhuma relação com o presidente Trump porque quando ele foi eleito pela primeira vez, eu não era o presidente, não estava na Presidência, e a relação dele agora é com o Bolsonaro, não com o Brasil — disse Lula.

O presidente Lula reafirmou que o anúncio do tarifaço contra o Brasil pelos EUA "não foi feito de maneira civilizada", já que Trump publicou a informação em sua rede social, e não por vias diplomáticas.

— Não tenho relação com Trump. Tive muito boas relações com ex-presidentes dos Estados Unidos. Tive boa relação com o presidente (republicano George W.) Bush, com o presidente (democrata Joe) Biden, com (Barack) Obama — ressaltou Lula.

A entrevista vai ao ar em meio à visita do presidente americano ao Reino Unido. Apesar de negar ter relação com Trump, Lula voltou a defender a negociação e o diálogo com os americanos. Também ressaltou, novamente, que o aumento de tarifas a produtos brasileiros terá efeitos deletérios também para a economia americana.

— A inflação (dos Estados Unidos) vai subir, porque o café vai ficar mais caro, a carne vai ficar cara e o povo americano vai pagar pelos erros que o presidente Trump está cometendo na relação dele com o Brasil. (...) Para qualquer tipo de conflito, a melhor alternativa é sentar em uma mesa e negociar. O que não podemos negociar é a soberania do Brasil — disse Lula.

Lula foi questionado, também sobre a contradição que existiria entre realizar no Brasil a Conferência das Nações Unidas Aobre as Mudanças Climáticas (COP) e, ao mesmo tempo, defender a exploração de petróleo na Margem Equatorial.

— O Brasil é um país que tem petróleo, e possivelmente temos petróleo na Margem Equatorial. Estamos fazendo pesquisas e estamos seguindo a lei para que a gente possa fazer a pesquisa. Nunca tivemos um derramamento. Eu sou totalmente favorável a que haverá um momento em que o mundo não precisará mais de combustíveis fósseis, mas esse momento ainda não chegou — afirmou Lula.

O presidente voltou a dizer que escolheu Belém como cidade-sede da COP30 para que "o mundo conheça verdadeiramente a região amazônica".

Veja também