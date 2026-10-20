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ELEIÇÕES 2026 Lula diz ao TSE que abrirá os seus sigilos e de seus familiares se Flávio fizer o mesmo Presidente condiciona divulgação de seus dados bancários, fiscais e telefônicos à abertura dos sigilos de Flávio, dos irmãos do senador e do ex-presidente Jair Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, apresentou nesta terça-feira ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma petição na qual autoriza a divulgação de seus sigilos bancário, fiscal e telefônico dos últimos oito anos, desde que o adversário no segundo turno, Flávio Bolsonaro (PL), adote a mesma medida. A proposta também inclui familiares dos dois candidatos e empresas com as quais mantenham vínculos societários ou financeiros.

Na manhã de hoje, Lula voltou a cobrar que Flávio também autorize a divulgação de suas informações financeiras e telefônicas.

— O meu, dos meus filhos, da Janja e que ele faça também da família dele, pegue até o do pai dele, que está preso. Ele entre na Justiça autorizando quebrar o sigilo porque estou disposto a que a sociedade brasileira saiba quem é que é ladrão e quem é que é corrupto nesse país — afirmou. — Quero ver se ele tem a coragem de abrir o sigilo bancário dele, o telefônico dele. Ou seja, da pessoa física e da jurídica.

Pelo documento, a autorização abrange o próprio presidente, a primeira-dama, Janja Lula da Silva, e cinco filhos do petista: Lurian, Marcos Cláudio, Fábio Luís, Sandro Luís e Luís Cláudio. A proposta prevê que Flávio faça o mesmo em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, sua mãe, Rogéria Bolsonaro, os irmãos Carlos, Eduardo e Jair Renan, além de sua esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro.

A petição também inclui pessoas jurídicas das quais os candidatos sejam sócios ou administradores, além daquelas em cujas contas bancárias tenham poderes de gerenciamento. No caso de Lula, o documento identifica a L.I.L.S. Palestras, Eventos e Publicações Ltda., da qual o presidente é sócio, mas não administrador.

Em relação a Flávio, os advogados mencionam quatro empresas brasileiras: Flávio Bolsonaro Sociedade Individual de Advocacia, All In One Corretora de Seguros, Bravo Grafeno Tecnologia e Inovação e Bolsonaro Digital.

O documento cita ainda a Alcazar Holdings, empresa registrada na Ilha da Madeira, em Portugal. Segundo a defesa de Lula, reportagens apontaram que Flávio teria figurado como "usuário máster" de uma conta bancária da companhia, associada ao advogado Willer Tomaz. A informação é atribuída pelos advogados a apurações divulgadas pela imprensa.

A defesa do presidente pede que os dados sejam disponibilizados publicamente, por meio do sistema DivulgaCandContas, da Justiça Eleitoral, ou de outra página de acesso público, antes de quarta-feira, dia 21. Segundo os advogados, a medida permitiria que os eleitores conhecessem as informações antes da votação.

O pedido foi distribuído inicialmente ao ministro André Mendonça. A apresentação da petição não implica a divulgação automática dos dados.

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