BRASÍLIA Lula diz, em abertura do ano legislativo, que Congresso se levantou contra a barbárie no dia 8 Presidente afirmou que Congresso será colaborativo e também citou a aprovação da PEC da Transição

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quinta-feira (2), em mensagem lida abertura do ano legislativo, que o Congresso tem perfil "colaborativo" e se levantou contra a barbárie após os ataques do dia 8 de janeiro.

A mensagem de Lula foi entregue ao Congresso pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e foi lida pelo primeiro-secretário da Câmara, deputado Luciano Bivar (União-PE). A cerimônia também contou com a presença do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e da presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber.

-- O Senado Federal e a Câmara dos Deputados se levantaram contra a barbárie cometida pela tentativa de golpe. Aprovaram rapidamente os atos necessários para a garantia da segurança e da ordem institucional. E deram um claro recado: juntos, os três Poderes da República jamais permitirão que qualquer aventura autoritária vingue em nosso país. Não permitirão que se trilhe, no Brasil, qualquer caminho que não seja o da democracia e o da Constituição -- declarou o petista.

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que perdeu para o petista no segundo turno da eleição presidencial do ano passado, invadiram as sedes dos Três Poderes em janeiro e promoveram um quebra-quebra. A principal pauta dos vândalos era um pedido de intervenção militar para impedir que Lula exercesse o cargo de presidente.

Ele ainda ressaltou a aprovação de uma mudança na constituição que permitiu que o teto de gastos fosse rompido para pagar um novo Bolsa Família de $ 600 e outros benefícios sociais. O governo se comprometeu a enviar para ser analisado pelo Congresso uma nova regra fiscal para substituir o teto de gastos.

A meta traçada pelo Palácio do Planalto é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregue a nova regra até abril deste ano. Em seu discurso, Lula também criticou o teto de gastos, regra que impede que as despesas públicas cresçam acima da inflação. De acordo com o presidente, o teto teve "efeitos destrutivos nas políticas sociais".

-- A aprovação da Emenda, ainda antes de minha posse, simboliza uma colaboração sem precedentes, na qual o Congresso Nacional foi extremamente aberto e cooperativo. Em conjunto com a Equipe de Transição, construiu respostas rápidas e consistentes ao caos orçamentário que nos foi deixado e que tanto prejudicou a vida da população brasileira -- afirmou Lula.

O presidente também criticou Bolsonaro pela política de liberação de armas. -Demos início, já no primeiro dia de Governo, a mudanças fundamentais. Estabelecemos uma política de controle de armas mais severa, revertendo a criminosa liberalização promovida no governo anterior, que tanta insegurança trouxe ao nosso País -- apontou.

