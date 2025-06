A- A+

PROGRAMAS Lula diz em MG que pretende lançar três programas até o término do mandato O presidente afirmou que a iniciativa do programa de reformas de casas será anunciada pelo governo federal, ainda neste mês de junho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 12, que pretende lançar três programas até o término do mandato dele na Presidência, em 2026. As medidas são a Nova Tarifa Social de Energia Elétrica, o crédito para reformas de casas e a medida que busca baratear o preço do gás de cozinha.

Sobre as mudanças no setor de energia elétrica, que tramita no Congresso Nacional em uma medida provisória, Lula afirmou que não acha justo que os ricos paguem mais do que os mais pobres.

"Nós achamos que a energia desse País está muito cara e os ricos estão pagando menos do que os pobres. Os ricos compram no mercado livre e os pobres compram no mercado regulado. Não é humano, não é justo e não é digno o pobre pagar mais que o rico", afirmou.

Já sobre o programa de reformas de casas, Lula disse que a iniciativa será anunciada pelo governo federal ainda neste mês de junho.

Sobre a medida que busca baratear o gás de cozinha, Lula questionou os preços do produto quando sai da Petrobras e quando é distribuído para os consumidores. Segundo o presidente, alguém "ganha dinheiro no meio" às custas dos menos favorecidos.

"Você acha normal a Petrobras entregar o gás a R$ 37 e ele chegar para esses pobres consumidores a R$ 140? Alguém está ganhando dinheiro no meio", disse o presidente.

Créditos para entregadores

Fora dos três eixos principais citados por Lula, o presidente também destacou a política de crédito para entregadores de aplicativo. Segundo Lula, o governo federal vai fazer com que eles possam comprar motos elétricas para trabalhar e também buscar oferecer benefícios sociais, como vale refeição.

"O coitado que entrega comida, ele não tem um banheiro para utilizar. Ele, às vezes, vai entregar comida por outros com o nariz cheirando a comida do outro e o coitado estando com fome. Então, é preciso que a gente discuta um vale refeição para esse companheiro", disse o presidente.

