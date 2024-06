Lula diz estar "feliz" por ter Juscelino Filho como ministro de seu governo

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta (21) que está "feliz" em ter no governo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

O deputado licenciado para ocupar cargo na gestão petista, Juscelino Filho foi indiciado pela Polícia Federal (PF) na semana passada por supostos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Lula e o ministro cumprem agenda em São Luís, colégio eleitoral de Juscelino, nesta sexta-feira, 21.

Em discurso, Lula também declarou que Juscelino tem prestado um bom serviço no governo federal. "Trabalho sempre com ideia que nenhum ser humano é totalmente mal, também tem coisa boa", afirmou o presidente.

No último dia 12, a PF concluiu o inquérito e nele foram imputados os supostos crimes cometidos por Juscelino, as investigações eram sobre o desvio de verbas federais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) - caso revelado pelo Estadão em janeiro de 2023.

No mesmo dia, Lula disse a jornalistas em Genebra, na Suíça, que o ministro das Comunicações tem o direito de "provar que é inocente". O presidente anunciou ainda que iria conversar com Juscelino na última quinta-feira, 17, por telefone, o que também não foi concretizado.



Veja também

Golpe milita Brizola, morto há 20 anos, resistiu a golpe militar e defendia modelo desenvolvimentista