A- A+

Lula Lula diz estar "mais vivo e forte do que nunca" em evento do PT Presidente afirmou que sua recuperação está completa e reforçou compromisso com políticas sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado (22) que está “mais vivo e forte do que nunca” durante discurso na celebração dos 45 anos do PT, no Rio de Janeiro. Lula rebateu críticas ao partido e disse que aqueles que quiserem derrotá-lo terão que enfrentá-lo “nas ruas, conversando com homens e mulheres”.

O presidente também relembrou o acidente doméstico em que bateu a cabeça e revelou que os dias seguintes foram os mais delicados de sua vida. Segundo ele, médicos alertaram que havia risco de coma ou morte. “Graças a Deus, ontem fiz todos os exames e Lulinha está 100% curado, de cabeça nova”, declarou.

Lula citou a perseguição política a Getúlio Vargas e João Goulart, comparando com os desafios enfrentados pelo PT. Ele defendeu que o partido investiu mais de R$ 300 bilhões em políticas sociais e que a elite brasileira não aceita essa mudança. “Se não fossem nossas políticas, esse dinheiro iria para os mesmos de sempre”, afirmou.

O presidente também elogiou a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e defendeu sua esposa, Janja da Silva, dizendo que ela é alvo de ataques para atingi-lo. “Graças a Deus, tenho uma mulher com quem converso sobre política”, concluiu

Veja também