Lula diz já ter escolhido novo ministro da articulação política, mas despista

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse já ter escolhido o novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, mas despistou e não quis indicar o nome. Essa vaga ficou aberta com a saída de Alexandre Padilha para o ministério da Saúde após a demissão de Nísia Trindade.

— Já está escolhido, mas eu não contei para vocês (jornalistas) ainda. Eu vou contar quando eu falar com a pessoa, porque senão eu vou ter indicado a pessoa sem falar com ela.

PT e partidos do Centrão começaram uma disputa para indicar o novo nome que fará a articulação política com o Congresso. A expectativa é que uma definição sobre o substituto de Padilha só aconteça no começo de março, após o carnaval.

Siglas aliadas do Planalto veem como mais provável o cenário em que um petista assuma o cargo, sendo os nomes do líder do governo na Câmara, José Guimarães, do líder no Senado, Jaques Wagner; e da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, como os mais cotados para a função. Do grupo de legendas que faz parte da base, um dos nomes mais citados é o líder do MDB, Isnaldo Bulhões (AL).

Integrantes do Centrão, inclusive com assento na Esplanada, têm falado junto ao governo que é importante reduzir o espaço do PT nos cargos que envolvem a articulação. O partido já comanda a Casa Civil e tem as lideranças do governo na Câmara, no Senado e no Congresso.

Há, porém, um entendimento de que para comandar a pasta de articulação política é preciso um afinamento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para poder ser levado a sério pelo governo e consequentemente não ficar na condição de ser desautorizado por outros ministros. Levando isso em consideração, o PT leva vantagem na corrida para o cargo.

Veja também