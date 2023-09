Lula diz na ONU que guerra na Ucrânia "escancara incapacidade coletiva" de mediar conflitos

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta terça-feira, ao discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU, o atual sistema das Nações Unidas, especialmente o Conselho de Segurança. Ele citou como exemplo a guerra na Ucrânia, que começou em fevereiro do ano passado, com a invasão russa ao país do Leste Europeu.

— A guerra na Ucrânia escancara nossa incapacidade coletiva de fazer valer a carta da ONU. (...) Nenhuma solução será doadora se não baseada em diálogo — afirmou Lula.

Sem citar a Rússia, Lula criticou a aplicação de sanções unilaterais. Sem a aprovação do Conselho de Segurança, alguns países, como Estados Unidos, Austrália e os membros da União Europeia, decidiram punir os russos com embargos econômicos.

— As sanções unilaterais causam grande prejuízos à população dos países afetados. Além de não alcançarem seus alegados objetivos, dificultam os processos de mediação, prevenção e resolução pacífica de conflitos.

Lula e Zelensky

O assunto será discutido, na quarta-feira, em um encontro bilateral entre Lula e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O mandatário brasileiro reforçar sua proposta de criação de um grupo de países para negociar um acordo de paz.

Lula e Zelensky nunca se encontraram presencialmente para uma reunião bilateral. A última vez em que conversaram por por videconferência, em março deste ano.

Em maio, autoridades brasileiras e ucranianas tentaram agendar uma reunião, que acabou não acontecendo. A Ucrânia declarou que houve incompatibilidade de agendas, enquanto o Brasil informou que Zelenky não apareceu, apesar de terem sido oferecidos vários horários.

Guerra Fria

Para o Brasil e outros países emergentes, o Conselho de Segurança tem se mostrado incapaz de resolver grandes conflitos. Uma das razões é o pequeno número de países, incluindo a Rússia, com direito a veto.

Em seu discurso, Lula alertou para o risco de ser reeditada uma nova Guerra Fria, em uma referência às relações entre EUA e a extinta União Soviética, no século passado. Segundo ele, o Conselho de Segurança vem perdendo credibilidade.

— Continuaremos críticos a toda tentativa de dividir o mundo em zonas de influência e de reeditar a Guerra Fria.

Cuba

Lula, que esteve com o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, no último fim de semana, disse criticou o embargo econômico a Cuba pelos EUA, em vigor há décadas. Ele saiu em defesa do país caribenho.

— O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador de terrorismo.

