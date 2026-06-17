Lula diz 'não gostar do comportamento' do governo americano em conversa com presidente sul-coreano
Trecho de diálogo foi captado por microfone aberto durante a cúpula
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o governo dos Estados Unidos durante uma conversa informal com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, captada por um microfone aberto nesta quarta-feira (17), durante a cúpula do G7, em Évian-les-Bains, na França.
Em um trecho audível do diálogo, Lula afirmou que o Brasil não mantém divergências com outros países e disse não gostar de conflitos. Na sequência, criticou a postura adotada por Washington.
— Eu não gosto de briga (...) Eu não gosto do comportamento do governo americano — afirmou o presidente.
Parte do diálogo foi registrada com baixa qualidade de áudio, o que dificulta a compreensão integral do que foi dito.
Em outro momento da gravação, é possível ouvir Lula mencionar a palavra "imperador". O presidente já utilizou o termo anteriormente em críticas a Donald Trump, mas a qualidade da gravação não permite identificar o contexto exato da fala nem a quem ela se referia.
No ano passado, durante a cúpula do Brics, o petista afirmou que "o mundo não quer imperador" ao comentar ameaças de elevação de tarifas comerciais por parte do republicano. Em abril deste ano, também criticou o que chamou de tentativas americanas de impor decisões a outros países.
A fala ocorre em meio a um momento de atrito entre Brasília e Washington. No início deste mês, o governo americano divulgou as conclusões de uma investigação comercial contra o Brasil e recomendou a adoção de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros, além de uma sobretaxa de 12,5% relacionada a alegações de combate insuficiente ao trabalho forçado.
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Trump também participa da cúpula do G7, mas não há previsão de encontro bilateral entre os dois presidentes durante a programação do evento. Na noite de terça-feira, Lula e o americano participaram de uma recepção oferecida aos líderes convidados e chegaram a se cumprimentar brevemente.
Nos últimos dias, Lula tem elevado o tom das críticas ao protecionismo e ao unilateralismo nas relações internacionais. Durante discurso na sessão ampliada do G7, na terça-feira, o presidente criticou o avanço do protecionismo e do unilateralismo nas relações internacionais e defendeu o fortalecimento da cooperação entre os países para enfrentar desafios globais.
A participação de Lula na cúpula ocorre como convidado do G7, grupo formado por Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Canadá e Japão. O presidente brasileiro participou de reuniões sobre desenvolvimento econômico, segurança internacional e inteligência artificial, além de encontros bilaterais com outros líderes presentes no evento.