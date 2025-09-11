A- A+

DECLARAÇÃO Lula diz não temer novas sanções de Trump e reage a porta-voz da Casa Branca Após condenação de Bolsonaro, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que o país vai responder ao que ele definiu como "caça às bruxas"

Diante do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse não temer novas sanções do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil.



Nesta quinta-feira (11), Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma da Corte a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado por tentativa de golpe e abolição de Estado Democrático.

O petista afirmou que irá responder ao governo americano "na medida" em forem anunciadas novas penas ao Brasil, e que os Estados Unidos "precisam saber que não estão tratando com uma republiqueta de banana".

— Não temo. As acusações contra o Brasil são todas falsas e o presidente Trump sabe disso. Não tem déficit comercial, é arrogância dele não querer que a Justiça brasileira julgue alguém que cometeu um crime, o presidente de um país não pode ficar interferindo nas decisões de outro país soberano. Se ele vai tomar outras atitudes, é um problema dele — disse Lula em entrevista à Band na manhã de hoje, antes da condenação de Bolsonaro, ao ser questionado sobre futuras sanções de Trump.

Nesta quinta, Trump afirmou ter considerado “muito surpreendente” a condenação de Bolsonaro.

— Eu achava que ele era um bom presidente do Brasil, e é muito surpreendente que isso tenha acontecido. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram — disse Trump a repórteres. — Ele era um bom homem.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que o seu país vai "responder adequadamente" ao que ele definiu como "caça às bruxas". Em publicação nas redes sociais, Rubio acusou o ministro Alexandre de Moraes de ser um "violador de direitos humanos".

"As perseguições políticas por parte do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam, uma vez que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a esta caça às bruxas", escreveu a autoridade americana.

'Não estão tratando com uma republiqueta de banana'

Lula afirmou que irá evitar responder a ataques de representantes de Trump, como Rubio. Segundo ele, não cabe a "um presidente da República responder porta-voz".

— Os EUA precisam saber que não estão tratando com uma republiqueta de banana. Não tenho preocupação porque não posso levar muito a sério a posição de um porta-voz — completou Lula.

Veja também