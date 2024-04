A- A+

MANIFESTAÇÃO Lula diz não ter acompanhado evento de Bolsonaro no Rio: ''Não me preocupa atos dos fascistas'' Presidente afirmou que estava filmando casas de João de Barro no Palácio do Alvorada no momento da manifestação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não assistiu a manifestação liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em Copacabana, no Rio de Janeiro, no último domingo e disse que "não se preocupa com os atos dos fascistas"

— Alguém vai me perguntar, já vou responder logo: Presidente, o que você achou do ato em Copacabana? Eu não vi o ato porque eu estava fotografando a casa do Minha Vida do João de Barros. Eu descobri, no Palácio da Alvorada, quatro casas de João de Barros e descobri mais três em uma árvore e resolvi fazer um filme e publicar na internet. Por isso que eu não vi. Então não me preocupa os atos dos fascistas, o que me importa é o seguinte, eu vou fazer este país dar certo — afirmou o presidente em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto nesta terça-feira.

Apoiadores Bolsonaro (PL) participaram, na manhã de domingo, de uma manifestação convocada pelo ex-presidente na Praia de Copacabana. O evento foi marcado por falas de cunho religioso, sobretudo a da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, e por ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A exemplo do que ocorreu no ato bolsonarista anterior, realizado em fevereiro, em São Paulo, o pronunciamento mais duro coube ao pastor Silas Malafaia, principal realizador dos dois encontros, que abriu fogo contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), chamado por ele de "frouxo" e "omisso".

Veja também

