Lula diz não ter "receio" de etarismo e fala em disputar a reeleição para "derrotar o fascismo"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 2, que, no caso de concorrer à reeleição em 2026, não terá receio de sofrer discriminação por conta da idade. Lula tem 78 anos e, em 2026, completará 81 anos durante a campanha eleitoral.

Esta é a idade atual de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que foi criticado pelo desempenho no debate contra Donald Trump, seu adversário na eleição presidencial americana.

Os críticos de Biden atribuíram os erros do presidente no debate à idade avançada do mandatário, pressionando para que ele renunciasse da pré-campanha à reeleição. Questionado sobre o tema, Lula criticou esta posição e considerou que só Joe Biden pode saber se deve ou não concorrer a um novo mandato.

"Somente o Biden pode dizer se ele pode concorrer ou não. Eu não tenho condições de dar palpite", comentou Lula em entrevista à emissora baiana Rádio Sociedade. Sobre a eleição presidencial no Brasil em 2026, disse "não ter esse receio (de sofrer etarismo)"

Lula comentou a performance de Biden no debate, admitindo ter sido "mais lenta" que Trump. O ex-presidente americano, por sua vez, "foi mais agressivo, mas (também) mais mentiroso", assim como "o seu adversário" no Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"(Trump) É como meu adversário: ele não tinha nenhum compromisso com nenhuma a verdade. Qualquer bobagem, abria a boca, era como se fosse uma latrina, está lá falando bobagem, e não tem respeito pelo povo", criticou o petista.

Lula voltou a dizer que só concorrerá a um novo mandato caso não haja mais ninguém habilitado a "derrotar o fascismo" no pleito. "Do ponto de vista da saúde, eu me sinto menino", disse o petista. "Você pode perguntar para a Janja."

Há duas semanas, o presidente afirmou, em entrevista ao Jornal da CBN, que ser candidato não era "primeira hipótese". "Tem muita gente boa para ser candidato, não preciso ser", disse. Por outro lado, também acrescentou que se apresentaria ao pleito "para evitar que trogloditas voltem a governar".

"Não permitirei que o Brasil seja novamente governado por negacionista", sugeriu, minimizando o fator da idade avançada. Para Lula, seus 81 anos em 2026 serão "o auge da sua vida".

