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ELEIÇÕES 2026

Lula diz para ministros "não apresentarem nada novo" até fim das eleições

No início da reunião ministerial o presidente pediu alinhamento aos ministros e ressaltou que é importante que o governo não fique sabendo de medidas através da imprensa

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Lula diz para ministros "não apresentarem nada novo" até fim das eleiçõesLula diz para ministros "não apresentarem nada novo" até fim das eleições - Foto: SAUL LOEB / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou nesta quarta-feira seus ministros a evitarem o lançamento de novos iniciativas até o fim do período eleitoral e concentrarem esforços na execução de programas e ações já anunciadas pelo governo.

Durante reunião ministerial no Palácio do Planalto, Lula afirmou que a prioridade agora deve ser concluir e colocar em funcionamento medidas que já foram planejadas pela administração federal.

— Ninguém me apresente absolutamente nada novo. Agora é entregar o que já foi pensado — disse o presidente.

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Segundo Lula, há projetos que já deveriam estar operando e que precisam ser finalizados antes de julho. O presidente também determinou que inaugurações e anúncios passem previamente pela coordenação da Casa Civil.

— É muito importante que vocês não inaugurem nada sem passar pela Casa Civil — disse.

O presidente também cobrou maior alinhamento entre os ministérios, a Casa Civil e a Advocacia-Geral da União (AGU), criticando iniciativas tomadas sem conhecimento prévio do núcleo central do governo.

— Muitas vezes os ministros por conta própria tentam fazer aços nos tribunais superiores sem consultar a AGU e a Casa Civil. É importante que a gente não saiba nada pelos jornais — declarou.

Em atualização

 

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