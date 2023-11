A- A+

presidente do brasil Lula diz que 2024 vai ser de mais "trabalho e viagem": "Acabou a moleza" Lula afirmou ainda que não é preciso "brigar" com o Congresso Nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta segunda-feira (13), que o ano de 2024 vai ser "com mais trabalho e viagem" e que vai acabar a "moleza" de ficar no Palácio do Planalto. O presidente deu as declarações durante cerimônia de sanção da nova Lei das Cotas.

Lula afirmou ainda que não é preciso "brigar" com o Congresso Nacional e que bastava explicar as propostas do governo para conseguir a aprovação pelos parlamentares. Lula afirmou ainda que tem "certeza" que a Reforma Tributária será aprovada na Câmara dos Deputados. As mudanças foram aprovadas na semana passada pelo Senado.

— Muitas vezes no Congresso Nacional a gente ao invés de brigar tem que explicar para aquelas pessoas que não estão concordando porque muitas vezes a gente consegue aprovar. Vocês viram que esse mês a gente teve uma vitória que é a primeira vez na história da democracia que a gente cosnegue aprovar uma política de reforma tributária, e ela foi aprovada no Senado, voltou pra Câmara, eu tenho certeza que vai ser aprovada e vamos ter, certamente, um 2024 com mais trabalho, viagem, discurso, vai acabar essa moleza de ficar aqui dentro (do Palácio do Planalto), a gente vai ter que viajar o Brasil.

O presidente estava acompanhado pelos ministros Camilo Santana (Educação), Anielle Franco (Igualdade Racial), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Silvio Almeida (Direitos Humanos) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas).

Lula já tinha dito em outras ocasiões que pretende se concentrar mais em viagens internas, dentro do território nacional, a partir de 2024. Após priorizar os destinos internacionais no início do seu terceiro mandato, sua intenção é percorrer o país inaugurando obras no ano que vem, quando haverá eleições municipais.

Veja também

Dama do tráfico ONG de mulher recebida no ministério de Dino lavava dinheiro da 'caixinha' do tráfico, diz inquérito