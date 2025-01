Lula diz que aprovação de PL que proíbe de celulares em escolas foi "ato de coragem"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de lei que veta o uso de celulares nas escolas de todo o País foi um "ato de coragem" dos parlamentares.

Lula disse que acreditava que o projeto não seria aprovado por medo dos deputados e senadores de serem "cancelados" na internet.



"Essa sanção significa o reconhecimento do trabalho de todas as pessoas sérias que cuidam da educação, de todas as pessoas que querem cuidar das crianças e dos adolescentes deste País porque eu, muitas vezes, imaginei que deputados e deputadas não iam ter coragem de aprovar essa lei por medo da internet", disse Lula em evento de sanção nesta segunda-feira, 13, no Palácio do Planalto "Deputados e senadores que aprovaram essa lei tiveram ato de coragem como poucas vezes na história do Brasil."



Lula afirmou que, atualmente, antes de aprovar algum projeto, parlamentares pensam "quantos minutos vão apanhar da internet, quantas pessoas vão se engajar falando mal de mim", afirmou. "Então, isso foi um ato de coragem, de cidadania e de respeito ao futuro deste País."



Na esteira dos elogios aos parlamentares, Lula avaliou que a aprovação do projeto pelo Congresso foi um "grande gesto de dignidade com o futuro" do País. "A gente precisa voltar a permitir que o humanismo não seja trocado por algoritmo."



O presidente disse que, em seu gabinete, não entra ninguém com celular. "Porque, imagina, você está fazendo uma reunião e, quando você olha, está todo mundo olhando pro celular e ninguém olhando para você; agora imagina numa sala de aula."

