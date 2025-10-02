A- A+

ISENÇÃO DO IR Lula diz que aprovação de projeto que amplia isenção do IR é 'passo histórico' e agradece Motta Medida é uma promessa de campanha do petista e principal aposta eleitoral para sua tentativa de reeleição, no ano que vem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou na quarta-feira (1º) a aprovação do projeto que isenta quem ganha até R$ 5 mil de pagar Imposto de Renda.

A medida é uma promessa de campanha do petista e principal aposta eleitoral para sua tentativa de reeleição, no ano que vem.

"Uma vitória em favor da justiça tributária e do combate à desigualdade no Brasil, em benefício de 15 milhões de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. A Câmara dos Deputados deu hoje um passo histórico na construção de um Brasil mais justo ao aprovar projeto encaminhado pelo nosso governo de zerar o imposto de renda de quem ganha até R$ 5 mil por mês e reduzir a cobrança de quem recebe até R$ 7.350, a partir de uma contribuição mínima dos muito ricos", afirma Lula, em postagem em uma rede social.

"Essa é uma vitória compartilhada pelo Governo do Brasil, as deputadas e deputados e pelos movimentos sociais. Agradeço o presidente Hugo Motta, o relator Arthur Lira e cada um dos líderes que conduziram o processo de aprovação do projeto. Tenho certeza de que a proposta também contará com amplo apoio no Senado", completou.

A votação expressiva, com 493 votos a favor e nenhum contra, repesenta uma vitória para Lula. O projeto, relatado pelo ex-presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL), foi enviado pelo governo há quase sete meses e alvo de resistências inicial da oposição.

Durante a votação, porém, nenhum parlamentar votou contra, diante da impopularidade que seria se opor à medida que beneficia fatias mais pobres da população.

O plano do Palácio do Planalto é que a isenção do IR valha para a declaração do IR já em 2026, ano eleitoral. Para isso, será preciso que o Senado aprove o texto ainda neste ano.

A medida chegou ao plenário da Câmara com pontos pacificados, como a isenção até R$ 5 mil e o desconto gradual para quem ganha até R$ 7,35 mil. Ainda havia dúvidas, no entanto, sobre qual seria a compensação da medida. Estimativas preliminares apontam impacto de cerca de R$ 30 bilhões anuais.

