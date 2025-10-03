A- A+

Agenda Lula diz que avião da FAB que o levaria para ilha do Marajó teve problema no motor O problema ocorreu ainda em solo, segundo o presidente. Lula manteve os compromissos previstos no estado

Em agenda de inaugurações no Pará, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva relatou nesta sexta-feira que a aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) que o levaria à Ilha do Marajó na quinta apresentou falha no motor antes da decolagem. A comitiva precisou desembarcar e trocar de aeronave.



O problema ocorreu ainda em solo, segundo o presidente. Lula manteve os compromissos previstos no estado.



— Ontem, ao embarcar para a Ilha do Marajó, teve um problema no motor do avião Cas, da FAB. Tenho que agradecer a Deus porque poderia ter acontecido quando eu estivesse no ar. Ainda em terra, tivemos que descer do avião com medo de o avião pegar fogo. Aí fomos em um avião Brasília — declarou Lula em entrevista à TV Liberal.

Veja também