Lula diz que avião da FAB que o levaria para ilha do Marajó teve problema no motor

O problema ocorreu ainda em solo, segundo o presidente. Lula manteve os compromissos previstos no estado

Presidente Luis Inácio Lula da SilvaPresidente Luis Inácio Lula da Silva - Foto: TV Liberal/Reprodução

Em agenda de inaugurações no Pará, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva relatou nesta sexta-feira que a aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) que o levaria à Ilha do Marajó na quinta apresentou falha no motor antes da decolagem. A comitiva precisou desembarcar e trocar de aeronave.

— Ontem, ao embarcar para a Ilha do Marajó, teve um problema no motor do avião Cas, da FAB. Tenho que agradecer a Deus porque poderia ter acontecido quando eu estivesse no ar. Ainda em terra, tivemos que descer do avião com medo de o avião pegar fogo. Aí fomos em um avião Brasília — declarou Lula em entrevista à TV Liberal.

