A- A+

CÚPULA BRASIL-CARIBE Lula diz que BID destinará US$ 3 bi a projetos de países sul-americanos A declaração se deu na abertura da reunião da Cúpula Brasil-Caribe, no Itamaraty.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira, 13, que o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) destinará US$ 3 bilhões de sua carteira para projetos de países sul-americanos. Lula também disse que o governo brasileiro fará aporte de US$ 5 milhões ao Banco de Desenvolvimento do Caribe (CDB).

"O Brasil acordou com o BID que US$ 3 bilhões de sua carteira fossem destinados a projetos de países sul-americanos. Parte desses recursos está sendo empregado em iniciativas na Guiana e no Suriname, que são nossas portas naturais para o Caribe", disse o presidente.

A declaração se deu na abertura da reunião da Cúpula Brasil-Caribe, no Itamaraty. Lula recebe chefes de Estado e representantes de 12 países da região.

"Hoje tenho satisfação de anunciar que o Brasil fará aporte de US$ 5 milhões ao Fundo Especial de Desenvolvimento do Banco de Desenvolvimento do Caribe. Esses recursos atenderão os países mais vulneráveis da região", afirmou o presidente brasileiro.

Ao citar o lema da reunião, "Aproximar para Unir", Lula criticou a escassez de conexões do Caribe com o Brasil e a queda no fluxo comercial do Brasil com os países da região.

"Escassez de conexões explica porque Caribe importa mais dos EUA, China e Alemanha que do Brasil. Os itens que abastecem a região vêm de regiões distantes, mesmo que os portos no Amapá e no Ceará sejam vizinhos. O programa brasileiro Rota da Integração Sul-Americana visa a criar e aprimorar a infraestrutura que nos liga ao entorno regional", declarou Lula.



Veja também