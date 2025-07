Lula diz que Bolsonaro 'fugiu como rato' após tentativa de golpe: 'Que pague pelas merdas que fez'

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (24) que Jair Bolsonaro "fugiu como um rato" para não dar posse a ele. O petista ainda acrescentou que Bolsonaro vai para o "xilindró" e afirmou que ele deve pagar pelas "merdas que fez".

— O cara que tentou dar o golpe para não dar posse pra mim fugiu como um rato. Agora, mandou o filho dele ir pra Washington pedir para que o presidente Trump intervenha no Brasil. É uma vergonha, isso é uma falta de caráter, é falta de coragem. Fez as merdas que fez, pague pelas merdas.

Lula participou nesta quinta-feira de uma cerimônia de anúncio de investimentos do governo federal no Vale do Jequitinhonha, em Minas. A região é um reduto eleitoral histórico do PT. Ainda em seu discurso, o presidente disse que Bolsonaro irá para o "xilindró".

Durante o evento, na cidade de Minas Novas, foi anunciado investimento de R$ 1,17 bilhão na construção de 249 novas escolas voltadas a comunidades indígenas e quilombolas. As obras fazem parte do PAC e não estão localizadas apenas no Vale do Jequetinhonha.

O presidente também vai anunciar 22 obras emergenciais nos territórios Yanomami e Ye'Kwana, em Roraima.

