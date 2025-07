Lula diz que Bolsonaro precisa "assumir responsabilidade" por tarifaço

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "deveria assumir a responsabilidade" pela imposição de tarifas de 50% dos Estados Unidos a produtos importados do Brasil.

Segundo o petista, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) teria atuado diretamente para convencer Donald Trump a adotar medidas contra o país — o que seria uma forma de retaliação ao avanço das investigações judiciais que envolvem seu pai.

— O ex-presidente deveria assumir a responsabilidade porque ele está concordando com a taxação do Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte. É um processo que não tem julgamento político não, se nos autos dizer que a pessoa errou, será condenado. É assim que é o Brasil.