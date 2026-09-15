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ELEIÇÕES 2026 Lula diz que Bolsonaro tinha ministros da Saúde 'mequetrefes' e abandonou setor A declaração foi feita durante sabatina na TV Record na noite desta terça-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve "ministros da Saúde mequetrefes" e que a gestão anterior deixou o setor abandonado. A declaração foi feita durante sabatina na TV Record na noite desta terça-feira, 15.

"Pegamos esse País com 12 mil médicos, agora temos 28 mil. O País estava abandonado. Você está lembrado dos ministros da Saúde do outro governo, um bando de mequetrefes que não servia para nada", afirmou Lula.

Durante a sabatina, Lula prometeu que vai universalizar o programa Pé-de-Meia, além do retorno do programa Ciências sem Fronteiras para formar engenheiros e matemáticos para os setores de inteligência artificial.

"Vamos dever nada aos chineses e aos americanos. Nós queremos ser respeitados e vamos provar que nós somos iguais ou melhores do que eles", disse Lula.

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