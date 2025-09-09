A- A+

Meio-ambiente Lula diz que BR-319 será asfaltada 'em comum acordo com ambientalistas' Pavimentação preocupa pesquisadores, que alertam sobre os riscos de crescimento do desmatamento no coração da Floresta Amazônica e de novas pandemias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que a obra de asfaltamento da BR-319, que conecta Manaus a Porto Velho com cerca de 885 quilômetros de extensão, sairá do papel e um “acordo definitivo” em parceria com ambientalistas será anunciado pelo governo neste mês.

A pavimentação preocupa pesquisadores, que alertam sobre os riscos de crescimento do desmatamento no coração da Floresta Amazônica e de novas pandemias.

— Estamos discutindo com muita seriedade. Este mês ainda vai ter um acordo definitivo. A gente vai fazer a BR-319. Não pode fazer a BR e dois meses depois ter desmatamento, queimada, criando gado e plantando soja onde não pode. Vamos fazer a BR-319, eu posso te garantir. Mas vamos fazer de comum acordo com os ambientalistas, com os que precisam da estrada e, sobretudo, para atender duas capitais que não podem ficar isoladas, como Porto Velho e Manaus — afirmou Lula em entrevista à Rede Amazônica.

Defendida pelo governo do Amazonas, a estrada é a única ligação terrestre entre Manaus e o restante do país. A região cortada pela estrada é uma das mais bem preservadas do bioma amazônico e compreende 13 municípios, 42 Unidades de Conservação e 69 Terras Indígenas.

A via esteve no centro do bate-boca que levou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a abandonar uma comissão do Senado em maio sob acusação de frear o desenvolvimento do país e já gerou atritos nos governos de Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro.

Durante a entrevista, Lula saiu em defesa de Marina e de políticos da Amazônia Legal que advogam pela pauta ambiental:

— Às vezes, há uma pressa muito grande dos estados, às vezes jogam culpa na Marina. Marina ficou 15 anos fora do governo. Portanto, se não foi feito, não culpem a Marina (...) O que a Marina faz é como fazer as coisas. Se fizer bem-feita, é melhor para todo mundo — disse o petista.

Acordo inédito

Em julho, os ministérios do Meio Ambiente e dos Transportes chegaram a um acordo inédito para a retomada do debate sobre o licenciamento da pavimentação e restauração da via.

Construída na década de 1970, a rodovia fez parte de uma iniciativa da ditadura militar de abertura de estradas como forma de ocupação e promoção da agricultura e pecuária na região amazônica.

Inaugurada em 1976, a BR-319 tornou-se intransitável em 1988, o que levou a um abandono do Poder Público. Os 405 quilômetros do trecho do meio e os 72 quilômetros de outro lote foram tomados pela floresta.

O anúncio ocorreu duas semanas após o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) determinar a retomada da validade da decisão que suspendeu a reconstrução e asfaltamento do trecho do meio da BR-319.

A decisão ocorre no âmbito de uma ação civil pública movida pelo Observatório do Clima, rede que reúne dezenas organizações da sociedade civil, pedia a anulação da licença concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no último ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Advogado da coalizão, Paulo Busse afirmou ao GLOBO, no mesmo mês, que o Observatório do Clima acredita que o governo Lula continuará entrando com recursos na Justiça para derrubar a decisão mais recente.

— A União, o Ibama e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) agravaram à Justiça buscando restabelecer a Licença Prévia, e o Observatório também agravou buscando manter a suspensão da LP obtida em primeira instância. O Ministério Público Federal apoia a posição do Observatório do Clima, mas acreditamos que a maior parte do governo continuará entrando com recursos buscando reativar a LP e prosseguir com o processo de licenciamento de pavimentação da estrada. A maior parte da gestão Lula, inclusive o presidente, tem se mostrado favorável ao prosseguimento da obra. O Ministério do Meio Ambiente, por outro lado, tem manifestado preocupações — avalia Busse.

