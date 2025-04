A- A+

PRESIDENTE DO BRASIL Lula diz que Brasil está no rumo certo, reconhece 'muito a ser feito' e promete novas ações Presidente promete maior alcance da classe média ao Minha Casa, Minha Vida

Na cerimônia sobre as entregas da gestão nos últimos dois anos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o País está no rumo certo, mas que ainda "há muito a ser feito" e que o governo precisa da "ajuda de todos para enfrentar o ódio e a mentira".

"O Brasil era uma casa em ruínas, uma terra arrasada. Em apenas dois anos de muito trabalho nós arrumamos a casa", disse Lula. Para o presidente, o Brasil voltou a sonhar, com condições para deixar de ser o "o eterno país do futuro".



O petista afirmou que o Minha Casa, Minha Vida (MCMV) passará também a atender famílias de classe média, sem dar detalhes sobre as novas faixas de renda que serão contempladas pelo programa de habitação.

O presidente ainda priorizou falar da segurança pública no discurso, ao citar o Programa Celular Seguro.

"Com atualização do programa Celular Seguro, o governo vai aumentar a proteção dos cidadãos contra roubos desses aparelhos e fortalecer enfrentamento ao crime organizado", disse o presidente no evento, listando ainda a chamada TV 3.0.

"Vem aí a TV 3.0, sistema que vai fazer o casamento definitivo da TV aberta com a internet, com isso a população brasileira terá acesso a TV de última geração com imagem e sons de altíssima definição", afirmou Lula, para quem ainda "há muito a ser feito".

Lula também citou realizações dos últimos dois anos, como a aprovação da Reforma Tributária, o índice de desemprego indo ao menor patamar em doze anos, e o envio do projeto de lei que vai ampliar a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais.

"O Brasil era uma casa em ruínas, casa arrasada. Em apenas dois anos de muito trabalho, arrumamos a casa, refizemos alicerces, reerguemos as paredes (...) Estamos colhendo resultados. O Brasil está de novo entre as dez maiores economias do mundo, mais de 24 milhões de pessoas ficaram livres da fome", afirmou Lula.



