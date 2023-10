A- A+

Israel Lula diz que Brasil "não poupará esforços para evitar escalada de conflitos" em Israel Presidente disse ter ficado chocado com os ataques terroristas a Israel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou, em uma rede social, ter ficado chocado com os ataques contra civis a Israel, neste sábado. Lembrando que o Brasil é presidente do Conselho de Segurança da ONU, Lula disse que não poupará esforços para conter a escalada de violência na região.

"O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da Presidência do Conselho de Segurança da ONU", escreveu o presidente em uma rede social.

Lula reafirmou a posição da diplomacia brasileira, em defesa de dois Estados: o de Israel e o da Palestina. Ele fez um apelo à comunidade internacional para que as negociações para um acordo de paz sejam retomadas.

"Conclamo a comunidade internacional a trabalhar para que se retomem imediatamente negociações que conduzam a uma solução ao conflito que garanta a existência de um Estado Palestino economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel dentro de fronteiras seguras para ambos os lados", destacou.

Veja também

Ministério da Saúde Aretuza Lovi diz que acionará Justiça após polêmica em evento no Ministério da Saúde; entenda