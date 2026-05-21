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declaração Lula diz que Brasil precisa reforçar segurança para proteger Amazônia e cita falas de Trump Presidente afirma que país está vulnerável nas fronteiras e diz temer investida internacional sobre território brasileiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (21) que o Brasil precisa reforçar sua estrutura de segurança e proteção territorial diante de ameaças internacionais. Durante discurso em um evento do setor cultural no Espírito Santo, o petista disse que o país está vulnerável e citou declarações recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre anexação da Groenlândia, retomada do controle do Canal do Panamá e incorporação do Canadá ao território americano para defender maior atenção à soberania nacional.

— Esse país tem que resolver o problema de segurança, porque qualquer um que quiser invadir aqui invade, porque a gente não tem a segurança necessária, porque nunca pensamos nisso — afirmou Lula. — Depois que o Trump disse que a Groenlândia é dele, que o Canadá é dele, que o Canal do Panamá é dele, quem é que diz que ele não vai dizer que a Amazônia é dele? Vamos ter que cuidar, assumir a responsabilidade de cuidar desse país, porque daqui a pouco vem um maluco e quer tomar — declarou.

As declarações ocorrem em meio a discussões dentro do governo brasileiro sobre segurança nacional e soberania territorial. Integrantes do Planalto acompanham com preocupação debates nos Estados Unidos sobre a possibilidade de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, o que, na avaliação de auxiliares do governo, poderia abrir margem para pressões ou questionamentos externos envolvendo o Brasil.

No início do mês Lula e Trump se reuniram em Washington, mas de acordo com o petista o tema das facções criminosas não foi tratado no encontro.

Durante o discurso, Lula também voltou a comentar sua relação com Trump e afirmou que disse ao presidente americano não querer confronto direto com os Estados Unidos.

— A guerra que eu quero fazer com você é de narrativa. Eu quero provar que você está errado e que o Brasil está certo. Eu quero provar com números — afirmou.

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