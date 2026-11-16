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Presidência

Lula diz que Brasil preferiu 'não ficar chorando'

Fala do presidente aconteceu em pronunciamento à imprensa em Manila, nas Filipinas, após participar da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean)

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O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursa durante reunião bilateral no Centro Internacional de Convenções das Filipinas (PICC), em Manila, em 14 de novembro de 2026O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursa durante reunião bilateral no Centro Internacional de Convenções das Filipinas (PICC), em Manila, em 14 de novembro de 2026 - Foto: Rolex Dela Pena/POOL/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o tarifaço imposto pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil, mas reforçou que o País preferiu "não ficar chorando" e sim buscar novos parceiros.

"Ao invés de a gente ficar chorando ou implorando para que o governo americano desse dólares ao Brasil, a gente resolveu procurar outros parceiros para vender", disse Lula, citando que houve queda nas exportações aos EUA, mas crescimento nas vendas para China, Vietnã, Indonésia e Alemanha.

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A fala de Lula aconteceu em pronunciamento à imprensa em Manila, nas Filipinas, após participar da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). Lula também citou que o Brasil quer ser "parceiro definitivo da União Europeia", duplicando o comércio com o bloco.
 

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