Lula diz que brasileiro mantido refém pelo Hamas "pode ser liberado por esses dias"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (30) que agradeceu ao Emir do Catar, Tamim bin Hamad al-Thani, o "importante papel" na liberação dos brasileiros que estavam na Faixa de Gaza e na mediação da possível liberação de um refém brasileiro nos próximos dias pelo grupo terrorista Hamas. Segundo Lula, esse brasileiro "pode ser liberado por esses dias".

"A segunda coisa é um agradecimento ao Catar porque o Catar teve um papel importante na liberação dos brasileiros que estavam na Faixa de Gaza, ainda tem brasileiros lá, na liberação de um refém que ainda pode ser liberado por esses dias e eu vim agradecer" afirmou após encontro com o emir, em Doha.

Procurado pelo Globo, o Palácio do Planalto confirmou que há um brasileiro com dupla nacionalidade que está entre os reféns do Hamas. Não há, no entanto, confirmação da identidade.

Além da reunião desta quinta, Lula já havia conversado com o emir sobre a situação do brasileiro e também buscou ajuda do presidente de Israel, Isaac Herzog.

O brasileiro-israelense Michel Nisenbaum, no entanto, é o único que se tem notícia do desaparecimento. O Itamaraty já afirmou que acompanhava o caso de perto.

O último contato que a família teve com Michel, de 59 anos, foi na manhã do dia 7 de outubro. O brasileiro-israelense havia saído para buscar a neta de quatro anos em uma base militar na cidade de Re'im, sul do país, onde ela estava com o pai, soldado do Exército israelense.

Naquele dia, combatentes do Hamas iniciaram a incursão terrestre e aérea contra Israel por volta das 6h30. Michel falou com a filha por volta da ligação seguinte, no entanto, foi atendida por outra pessos que, segundo seus familiares, gritava coisas em árabe e no final gritou "Hamas, Hamas".

