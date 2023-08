A- A+

presidente do brasil Lula diz que Brics já ultrapassou o G7 no PIB mundial Lula usa como comparação o critério de Poder de Paridade de Compra

O presidente Lula disse, nesta terça-feira (22), que o Brics já ultrapassou o G7 no PIB mundial. Ele está na África do Sul, onde participa de reunião de cúpula do grupo.

- Já ultrapassamos o G7, respondemos por 32% do PIB mundial em paridade de poder de compra. Projeções indicam que os mercados emergentes, em desenvolvimento, são aqueles que apresentarão maior índice de crescimento nos próximos anos - afirmou.

Ele também afirmou que o FMI tem reduzido projeções de crescimento para os países desenvolvidos e aumentado as estimativas para os países em desenvolvimento.

- Segundo o FMI, enquanto os países industrializados devem desacelerar seu crescimento de 2,7% em 2022 para 1,4% em 2024, o crescimento previsto para os países em desenvolvimento é de 4% nesse próximo período. Isso mostra que o dinamismo da economia está no sul global e o Brics é sua força motriz - disse.

Ele aproveitou a cúpula para dizer que o PAC é oportunidade de investimento de países estrangeiros no Brasil:

- Apresentei há duas semanas o novo PAC, que prevê a retomada de empreendimentos paralisados, aceleração dos que estão em andamento e seleção de novos projetos. Trata-se de um programa amplo, com muitas oportunidades que pode interessar aos investidores dos países do Brics.

