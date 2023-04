A- A+

8 de Janeiro Lula diz que 'cada golpista' do 8 de janeiro será julgado Lula deu as declarações durante a cerimônia de posse do Conselho de Participação Social

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira que cada "golpista" que participou dos atos de 8 de janeiro, quando a sede dos Três Poderes foi invadida e depredada, será julgado:

-- Não deixaremos de julgar cada golpista porque nesse país não existe espaço para nazista e fascista e para quem não gosta de democracia.

Lula deu as declarações durante a cerimônia de posse do Conselho de Participação Social e de lançamento do Processo de Elaboração do Conselho de Participação Social (PPA). O Conselho garante a participação da sociedade civil nas decisões do Governo Federal que resultarão em políticas públicas. O PPA é uma iniciativa da Secretaria-Geral da Presidência e do Ministério do Planejamento.

Lula estava acompanhado pela primeira-dama, Janja da Silva, e dos ministros Simone Tebet (Planejamento), Marcio Macêdo (Secretaria-Geral), Anielle Francoko (Igualdade Racial), Margareth Menezes (Cultura), Luiz Marinho (Trabalho), Camilo Santana (Educação), Rui Costa (Casa Civil), Vinícius Carvalho (CGU), Esther Dweck (Gestão), Waldez Gés (Integração e Desenvolvimento Regional) e Cida Gonçalves (Mulher).

O ministro Gonçalves Dias está na Câmara dos Deputados prestando esclarecimentos sobre os acontecimentos do dia 8 de janeiro. Em nota, o GSI afirmou que apura as condutas de agentes no dia das invasões e afirmou que os servidores atuaram "no sentido de evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no segundo andar".

Isso porque, segundo o gabinete, era preciso aguardar o reforço do pelotão de choque da Polícia Militar do Distrito Federal para que as prisões fossem efetuadas.

