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CASO MASTER Lula diz que caso Master afeta a imagem do STF e revela conversa com Moraes "Não permita que o Vorcaro jogue fora sua biografia", declarou o presidente ao reencenar sua conversa com Moraes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que o caso Master afeta a imagem do Supremo Tribunal Federal. Durante entrevista ao porta ICL Notícias, ainda relatou uma conversa que teve com o ministro Alexandre de Moraes sobre o episódio.

—Eu disse para o companheiro Alexandre de Moraes: "Você fez uma biografia histórica neste país com o julgamento do 8 de janeiro, não permita que o Vorcaro jogue fora sua biografia".

Na sequência da conversa com Moraes, segundo a reprodução feita pelo presidente, ele ainda afirmou:

— Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos, mas se sua mulher estava advogando, diga que sua mulher estava advogando, que não tem que pedir licença para fazer as coisas e que promete que na Suprema Corte ele estará impedido de votar no caso da mulher dele.

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