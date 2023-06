A- A+

BRASIL Lula diz que cobrou Maduro para Venezuela quitar dívida bilionária com o Brasil Dívida é estimada em cerca de US$ 1 bilhão. Desse total, aproximadamente 80% são com o BNDES

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (29) que cobrou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, o pagamento da dívida do país com o Brasil, estimada em cerca de US$ 1 bilhão. Desse total, aproximadamente 80% são com o BNDES. Lula afirmou ainda que a conta não foi paga porque o Brasil "fechou as portas" para o país vizinho.

— É verdade que a Venezuela não pagou porque o governo brasileiro fechou as portas para a Venezuela. Foram praticamente quatro anos sem relação. Eu conversei com Maduro agora e falei: Maduro, é preciso começar a acertar o pagamento da dívida. E ele vai acertar. Cuba vai acertar e todo mundo vai acertar, porque todos são bons pagadores e nunca deveram ao Brasil.

O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro cortou relações diplomáticas com a Venezuela. A presença de Maduro no Brasil não era permitida desde agosto de 2019, quando o ex-presidente editou uma portaria que proibia o ingresso no país do líder venezuelano e de outras autoridades do vizinho latino-americano.



Em maio, Lula recebeu Maduro no Palácio do Planalto e classificou o encontro como "histórico". Lula ainda chamou de "narrativas" as acusações de que a Venezuela não vive sob um regime democrático.

