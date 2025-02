A- A+

mundo Lula diz que "comportamento" de Trump vai dificultar "salvação do planeta" por países ricos Uma das primeiras decisões de Trump após retomar a Casa Branca foi deixar o Acordo de Paris. Brasil sedia cúpula do clima, a COP 30, em novembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou mais uma vez as ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira, afirmando que o "comportamento" do republicano deverá dificultar a contribuição dos países ricos na pauta ambiental.

— Pelo comportamento do presidente americano eu acho que vai ficar cada vez mais difícil países ricos quererem se comprometer a ajudar a salvação do planeta — afirmou o petista em entrevista à rádio Diário FM, de Macapá.





Uma das primeiras decisões de Trump após retomar a Casa Branca foi deixar o acordo de Paris. Nas últimas semanas, Lula usou a saída como exemplo para afirmar "ter certeza" que países ricos não vão cumprir o compromisso de repassar R$ 100 bilhões de anos para nações em desenvolvimento para investirem em políticas de combate às mudanças climáticas.

O Brasil seriará a COP30, cúpula do clima, em Belém, em novembro.

Lula defende melhorar a relação com os Estados Unidos e pede que Trump "respeite o Brasil". Lula já disse, por outro lado, que um eventual aumento nas taxas de produtos brasileiros será respondido com reciprocidade.

O governo brasileiro ainda não se manifestou sobre a taxação em cima do aço, assinado por Trump na segunda-feira. O decreto torna oficial a aplicação de uma sobretaxa de 25% sobre as importações de aço e alumínio de todos os países.

Em 2024, os EUA importaram 6 milhões de toneladas de aço do Canadá. O Brasil ficou em segundo lugar, com a venda de 4,1 milhões de toneladas, seguido pelo México, com 3,2 milhões.

