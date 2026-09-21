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ONU Lula diz que Conselho de Segurança da ONU propaga mentiras em vez de solucionar guerras Em entrevista à CNN, presidente criticou atuação das potências e defendeu mudanças no Conselho de Segurança da ONU

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta segunda-feira (21), em entrevista para a CNN Internacional, que os cinco países que são membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) focam em disseminar mentiras em vez de encontrar a paz para conflitos em curso.

"Elas são responsáveis pelas maiores economias; possuem a tecnologia mais avançada, os maiores exércitos, as maiores marinhas e forças aéreas, o maior arsenal de bombas atômicas - elas têm tudo. São elas que deveriam acabar com as guerras e buscar a paz. Mas não. Elas apenas propagam mentiras", afirmou Lula.

Ao falar dos conflitos atuais, em especial ao que ocorre na Faixa de Gaza, o presidente declarou que o mundo prefere gastar trilhões na indústria bélica do que em áreas como saúde e educação.

Lula disse ainda que a principal prioridade deveria ser o fim da fome no globo. Para Lula, a incapacidade das lideranças globais em solucionar guerras ocorre desde o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

"Precisamos dar mais representatividade e legitimidade à ONU, pois hoje ela está desacreditada. O Conselho de Segurança da ONU não funciona. A Organização Mundial do Comércio não funciona.

A ONU não tem poder para evitar conflitos. Então, o que faremos com a ONU? Vamos desmantelar a ONU, uma instituição criada após a Segunda Guerra Mundial e que possui uma importância extraordinária? O que os líderes estão fazendo? Nada", disse o petista.

Crise política na Venezuela

Questionado sobre a situação na Venezuela, Lula criticou a postura adotada pelos Estados Unidos. Segundo o presidente, os americanos passam a ideia de que regem o país sul-americano e de que são chefes da presidente interina, Delcy Rodriguez.

"Os EUA passam a ideia de que estão governando a Venezuela. Essa é a mensagem que transmitem. Em todos os documentos que lemos, nos acordos, parece que os EUA são os chefes da Venezuela", disse Lula.

O presidente também pontuou as falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o controle do setor petrolífero venezuelano.

Ao falar sobre o presidente deposto Nicolás Maduro, preso desde janeiro após a ação militar americana em Caracas, Lula disse que ele precisa ser julgado a partir de uma investigação séria.

"Trump gosta de afirmar que controla o petróleo da Venezuela para os EUA, de que eles pagam uma quantia pequena à Venezuela, e que tem tudo sob controle. Essa não é a melhor forma de conduzir as relações ou a política internacional dos EUA.

Se Maduro cometeu um erro, ele precisa ser julgado. Ele tem que ser julgado, e precisamos apurar os fatos. É preciso haver uma investigação. Um país não pode simplesmente acusar outro", disse Lula para a CNN Internacional.

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