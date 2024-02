A- A+

BRASIL Lula diz que conversará com Lira e descarta reforma ministerial: "Não tem mais cargo" Presidente afirma que governo precisa cumprir acordos, após cobrança do presidente da Câmara

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que deve conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), nos próximos dias para alinhar a relação do parlamento com o Palácio do Planalto, mas que o ajuste não passa por uma nova reforma ministerial nem por mais cargos, e sim por "fazer o que está determinado". Lira tem feito cobranças públicas ao governo e cortou relações com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Lula, no entanto, afirmou que não acompanhou o discurso do presidente da Câmara, mas que imaginou que ele falaria que era preciso "repartir o orçamento com o povo". Em seguida, o presidente afirmou que Lira tem razão em cobrar o cumprimento de acordos pelo governo. E disse que não é momento de discurso "duro".

"Agora, o que eu acho que o Lira pode ter razão: é se o governo fez acordo, dentro do Congresso Nacional ou através do ministro das Relações Institucionais ou através do ministro da Fazenda, fez algum acordo, a gente tem que cumprir. Porque quando você não cumpre o acordo feito, o resultado é que vai ficar mais caro" afirmou em entrevista à rádio Itatiaia.

"Eu devo conversar com o presidente Lira por esses dias e ver o que está acontecendo. Estamos chegando no Carnaval, não é momento de discurso duro. É momento de alegria, da gente relaxar um pouco, dançar, gastar um pouco de energia e voltar mais calmo depois do Carnaval. É isso que eu espero. De mim, do Lira, do Pacheco e da classe política brasileira."

