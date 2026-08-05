A- A+

Organização das Nações Unidas Lula diz que conversará com Trump sobre necessidade de reunião do Conselho de Segurança da ONU Além da conversa com o presidente americano, Lula destacou que já falou, na semana passada, com o presidente da China, Xi Jinping, e com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre o mesmo tema

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 5, em entrevista aos podcasts Meteoro Brasil e Os 3 Elementos, que pretende falar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a necessidade do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) se reunir para solucionar conflitos globais em andamento.

Além da conversa com Trump, Lula destacou que já falou, na semana passada, com o presidente da China, Xi Jinping, e com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre o mesmo tema.

"Na semana passada, eu liguei para o Xi Jinping para falar da necessidade do Conselho de Segurança se reunir. Ontem, falei com o meu amigo Putin para ele se reunir. Vou falar com o Trump também. São cinco pessoas. Se reúnam, tomem um café, um whisky, um vinho, qualquer coisa, para decidir o que vai fazer com o mundo", declarou o presidente.

Veja também