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PRESIDENTE LULA Lula diz que dará maracujá e jabuticaba de presente para acalmar Trump Durante visita à sede da Embrapa em Planaltina, no Distrito Federal, Lula falava sobre como as frutas brasileiras podem ser plantadas em outros lugares do mundo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que dará jabuticaba e maracujá de presente para acalmar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

— Não existe nada que a gente não possa plantar em qualquer lugar do Brasil — disse o presidente. Não existe nada.

Durante visita à sede da Embrapa em Planaltina, no Distrito Federal, Lula falava sobre como as frutas brasileiras podem ser plantadas em outros lugares do mundo. Nesse momento, afirmou que pretendia presentear Trump e o presidente da China, Xi Jinping, com pés de frutas do país

— Quando viajar, vou tentar levar um pé de jabuticaba para o Xi Jinping. Vou tentar levar um para o Trump para acalmar ele. Dizer para ele que jabuticaba é calmante. Levar maracujá.

No fim de semana, em Portugal, onde foi recebido pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, Lula havia ironizado Trump.





— Todos os dias vemos declarações, não sei de brincadeira ou não, que Trump acabou com oito guerras e não ganhou o Prêmio Nobel. Melhor dar logo o prêmio para ele para não vivermos em guerra, para a gente viver tranquilamente — disse Lula.

A declaração ao lado de Montenegro aconteceu no momento em que Lula defendia a alteração no estatuto do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

— Estamos em uma jornada para fazer mudanças no Conselho de Segurança da ONU, em seu estatuto, para recuperar o sentido de existência para qual foi criada em 1945. Não é possível que não tenha uma instituição para acabar com a quantidade de guerra no mundo. Temos hoje a maior quantidade de conflitos simultaneos desde a Segunda Guerra — disse Lula.

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