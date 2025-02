A- A+

Presidência Lula diz que derrotará a "mentira" e irá "provar" que é "melhor que outros para governar o país" Avaliação positiva do governo caiu para 24%, menor patamar registrado em todas as gestões de Lula, segundo nova pesquisa Datafolha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que 2025 será o ano em que seu governo irá "derrotar a mentira". Lula disse que quer provar que sua gestão é melhor "do que os outros" para a condução do país.

— Eu dediquei 2025, para dizer aos nossos companheiros e companheiras da Vale, nós vamos derrotar a mentira, porque 2025 será o ano da verdade nesse país. Eu quero provar que somos melhores do que os outros para governar esse país — disse Lula durante discurso em evento de anúncio de investimentos da Vale.

A declaração de Lula aconteceu poucas horas após a divulgação da pesquisa da nova pesquisa Datafolha, que mostrou que a avaliação positiva do governo caiu de 35% para 24%.

Este é o menor patamar registrado em gestões do petista à frente do Palácio do Planalto.

— A gente tem que derrotar a era da mentira, vivemos um período da era da mentira e o importante é contar mentira, o importante é que você mentiu. O camarada se tranca dentro do quarto, pega o telefone celular e fica inventando mentira, contando mentira, fazendo provocação, provocando os outros — completou o presidente no discurso desta sexta.

Apesar de não citar a pesquisa ou sua popularidade, Lula subiu o tom no discurso de que as entregas de seu governo começarão a surtir efeito a partir deste ano.

— O Brasil vai crescer mais, porque tem uma coisa acontecendo nesse país, temos o menor nível de desemprego da história, crescimento da massa salarial e a quantidade de crédito que nunca teve e vamos anunciar mais três políticas de crédito nesse país.

